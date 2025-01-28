У ЄС можуть змінити умови пільгової торгівлі з Україною, — ЗМІ

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський. Фото: Сергій Доложенко/PAPA/EPA

Європейська комісія розглядає можливість змінити умови пільгового режиму торгівлі з Україною, термін дії якого спливає у червні 2025 року.

За даними польського видання RMF24, Єврокомісія не планує продовжувати чинний режим у його поточному вигляді та вже розпочала технічні переговори з Києвом щодо нових умов.

Нагадаємо, що чинний пільговий режим, запроваджений у 2022 році для підтримки української економіки, який дозволив значно збільшити обсяги експорту з України до ЄС.

Водночас видання зазначає, що Єврокомісія не розглядає повернення до торгівельних умов, які діяли до початку повномасштабної війни, щоб уникнути економічних втрат для України.

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Як альтернатива, обговорюється можливість інтеграції торгівлі в межах Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA). Цей формат передбачає введення квот на окремі види агропродукції та додаткові запобіжні механізми. Він також сприятиме поступовій інтеграції України в єдиний ринок ЄС та підготовці до майбутнього членства.

«Більшість міністрів сільського господарства висловлюються на користь більш стабільної угоди DCFTA, аніж продовження теперішнього режиму. Перевагу віддають тому, щоб рухатись у напрямку DCFTA, де будуть визначені нові обсяги експорту та імпорту», — розповів єврокомісар з сільського господарства Крістоф Гансен.

Зазначає, що переговори з Україною поки розпочалися на технічному рівні, основні обговорення мають розпочатися найближчим часом.

Джерела видання в Єврокомісії прогнозують, що подальші торговельні заходи підтримки України будуть менш масштабними. Це пов’язують із зміною керівництва Єврокомісії, зокрема з приходом нового єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, позиція якого ближча до позиції Польщі та інших країн, які мають застереження щодо аграрного імпорту з України.

«Думаю, що цього разу заходи підтримки України скоротяться. Квоти на українську сільгосппродукцію будуть нижчими, ніж зараз», — впевнений співрозмовник видання у Єврокомісії.

В той же час у виданні зазначають, що питання дуже чутливе. З одного боку, європейські інституції прагнуть підтримувати Україну в умовах війни, з іншого — остерігаються протестів європейських фермерів, які побоюються конкуренції з боку української продукції.

Нагадаємо, Україна отримала перший транш розміром три мільярди євро в межах кредиту від країн «Великої сімки», який покриватимуть коштом заморожених російських активів.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія прийняла рішення не продовжувати обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня 2023 року.