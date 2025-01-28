Данія продовжує підтримку України та Миколаївщини: проведено зустріч у межах нового Стратегічного партнерства між державами

Зустріч у межах нового Стратегічного партнерства між Данією та Україною, фото: Миколаївська ОДА

У Києві, 28 січня, відбулася зустріч у межах нового Стратегічного партнерства між Данією та Україною на 2025-2028 роки, на якій головував посол Королівства Данії Оле Егберг Міккельсен.

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, однією з головних тем стала відбудова Миколаївської області та міста Миколаєва.

У період 2025-2028 років загальний обсяг цивільної допомоги Україні від уряду Данії складе приблизно 684 мільйони євро. На Миколаївську область припадатиме 60% коштів.

На заході обговорювалися питання відновлення, залучення інвестицій та реалізація конкретних проєктів, спрямованих на розвиток регіону.

Серед основних завдань, на яких Королівство Данія зосередить свої зусилля:

Розширення партнерства між Королівством Данією та Миколаївською областю.

Реконструкція соціальної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні, укриття та житлові комплекси.

Відновлення систем життєзабезпечення – електро-, тепло- та водопостачання в Миколаєві.

Підтримка системи охорони здоров’я, зокрема реабілітаційні програми для ветеранів, ВПО, дітей, молоді та постраждалих від насильства під час війни.

Оле Егберг Міккельсен та Микола Марінов, фото: Миколаївська ОДА

Микола Марінов, фото: Миколаївська ОДА

Зустріч у межах нового Стратегічного партнерства між Данією та Україною, фото: Миколаївська ОДА

До зустрічі від Миколаївської обласної військової адміністрації долучився заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов. Він поділився своєю позицією щодо майбутнього розвитку області та ролі місцевих громад у впровадженні данського стратегічного плану.

«Залучення місцевих координаторів дозволить підвищити якість проєктів, покращити комунікацію та аналіз потреб громад. У майбутньому це допоможе ефективно управляти проєктами післявоєнного відновлення», — зазначив заступник начальника ОВА Микола Марінов.

Особливу увагу приділили питанню освіти як фундаменту майбутнього відродження регіону. Відновлення навчальних закладів визначили одним із ключових пріоритетів.

Окремо обговорили питання енергетичної стабільності регіону, яке є критично важливим для забезпечення базових потреб мешканців. Партнери пообіцяли підтримувати проєкти модернізації енергетичної інфраструктури.

Посол Королівства Данії Оле Егберг Міккельсен вчергове запевнив у тому, що його держава й надалі буде надійним партнером у процесі відновлення України.

«Ми тут, щоб слухати вас і разом будувати стратегію відновлення. Данія залишається відданою підтримці України у цей складний час», – зазначив Оле Егберг Міккельсен.

Додамо, від початку повномасштабного вторгнення Миколаївщина отримала від Королівства Данії допомогу на 151 мільйонів євро.