Північнокорейських військових відвели з лінії фронту у Курській області, — NYT

Війська КНДР (Фото: KCNA via REUTERS)

Після серйозних втрат з лінії фронту у Курській області відвели північнокорейських солдатів. Однак, таке рішення могло бути тимчасовим.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, північнокорейські війська на лінії фронту у Курській області (РФ) не були помічені на фронті впродовж близько двох тижнів. У США заявили, що рішення відвести північнокорейські війська з лінії фронту може бути тимчасовим.

За словами американських чиновників, цілком можливо, що північнокорейці можуть повернутися після додаткового навчання або після того, як росіяни знайдуть нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

«У будь-якому випадку, боротьба за витіснення українських військ з Курська ще далека від завершення», — йдеться у повідомленні.

Також видання повідомляє, що кілька тижнів тому українські війська розпочали новий наступ у цьому регіоні.

Нагадаємо, що у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше залучила північнокорейських військових для атак на українські позиції у Курській області.