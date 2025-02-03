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Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів

Президент України Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс ПрезидентаПрезидент України Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів.

Про це він сказав сьогодні, 3 лютого, у своєму вечірньому зверненні. 

«Головком доповів щодо модернізації нашої армії — уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних Сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього — до виконання. Корпусна система потрібна», — зазначив президент.

За його словами, з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським вони обговорили підходи до призначення командирів корпусів.

«Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне — цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені», — додав глава держави.

Також він повідомив, що провів Ставку, де обговорили питання енергетики та захисту енергосистеми. За  його словами, росіяни завдають ударів та підлаштовують їх під спроможності українського захисту.

Раніше Президент України Володимир Зеленський уперше прокоментував кадровий скандал у Міністерстві оборони, пов'язаний із керівництвом Агенції оборонних закупівель. Він вважає, що міністр оборони Рустем Умєров може ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання зброї.

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