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Китай запровадив мита на американські товари у відповідь на нові мита США

Китай запровадив мита на американські товари. Фото: Getty imagesКитай запровадив мита на американські товари. Фото: Getty images

У відповідь на нові мита США Китай повідомив, що також запровадив мита на товари зі США.

Про це повідомляє Reuters.

Китай запровадить 15% мита на вугілля та скраплений природний газ зі США, а також 10% мита на сиру нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автівки. У мінфіні КНР додали, що нові мита стануть чинними з 10 лютого.

Також Китай запроваджує експортний контроль на вольфрам, телур, молібден, рутеній та товари, пов’язані з рутенієм для захисту своїх національних інтересів.

У 2018 році, під час свого першого терміну на посаді президента, Дональд Трамп розпочав свою першу торгівельну війну з Китаєм через великий профіцит у торгівлі КНР зі США. Він запровадив мита на товари вартістю в сотні мільйонів доларів, що порушило глобальні ланцюги постачань та завдало шкоди світовій економіці.

Щоб покласти край цій торгівельній війні, у 2020 році Китай погодився витрачати додатково 200 мільярдів доларів щорічно на американські товари. Проте через пандемію коронавірусу цей план не вдалося реалізувати.

За оцінками експертів, нині торгівельна війна між США та Китаєм перебуває на «ранній стадії», тому є висока ймовірність, що країни введуть нові мита одна проти одної.Щобільше, про ймовірність ще вищих мит Дональд Трамп вже попередив. За його словами, це станеться, якщо Китай не зупинить постачання фентанілу – смертельно небезпечного опіоїда — до США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Але буквально в останні години Дональд Трамп відклав запровадження 25% мит для Мексики і Канади на 30 днів. Він пояснив, що Мексика та Канада погодились на поступки у питаннях прикордонного контролю та боротьби зі злочинністю.

Однак для Китаю відтермінування мит не було. У Білому домі також повідомили, що до кінця тижня у Дональда Трампа немає запланованих розмов з президентом КНР Сі Цзіньпінем.

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