Україна та Польща домовилися про співпрацю у виробництві зброї

Укроборонпром та Польська зброярська група (PGZ) підписали Меморандум. Фото з Telegram-каналу Германа Сметаніна

Укроборонпром та Польська зброярська група (PGZ) підписали Меморандум у якому домовилися про співпрацю між оборонними галузями промисловості обох країн.

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Він зазначив, що йдеться про виробництво боєприпасів, обслуговування бронетехніки й артилерії, а також посилення напрямку ППО.

Також плануютьо напрацьовувати фінансові механізми для залучення інструментів та коштів, передбачених Європейською оборонною стратегією (EDIS) та Європейською оборонно-промисловою програмою (EDIP).

«Я вдячний Уряду Польщі за сприяння співпраці оборонних галузей наших країн на такому високому рівні. Ця підтримка є надзвичайно цінною в тих умовах, в яких розвивається український ОПК. На сьогодні, ми маємо величезну потребу у вибухових речовинах, критичних компонентах. А також у поглибленні співробітництва не просто на рівні оборонних компаній – а й на рівні галузей», – зазначив український міністр.

Раніше повідомлялося, що постачання зброї Україні зі США останніми днями призупинили, однак воно відновилось на минулих вихідних.