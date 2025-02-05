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«Путін цього дуже хоче»: Зеленський вважає, що РФ намагатиметься втягнути Білорусь у війну

Володимир Зеленський, фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін намагатиметься втягнути Білорусь у війну.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, пише Інтерфакс-Україна.

«Ви побачите, на весні, влітку або восени, він буде розташовувати сили на території Білорусі… Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку, він таким чином затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їх люди – ні. Їх військо – ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче», – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

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