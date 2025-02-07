Британія висилає російського дипломата у відповідь на звинувачення Лондона в шпигунстві
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- Марія Хаміцевич
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13:16, 07 лютого, 2025
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Британський уряд позбавив акредитації російського дипломата, змусивши його покинути країну. Це стало відповіддю на висилку британського дипломата з Росії у листопаді 2024 року.
Тоді ФСБ звинуватила представника Лондона у шпигунстві, але Велика Британія відкинула ці звинувачення. Тепер британське МЗС заявило, що їхнє рішення є дзеркальним і відповідає на «неспровоковані й необґрунтовані» дії Кремля.
«Велика Британія не буде миритися із залякуванням наших співробітників у такий спосіб, і тому ми вживаємо заходів у відповідь. Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розглядатися як ескалація й отримають відповідну», — заявив представник британського МЗС.
За даними Politico, цей інцидент лише загострює відносини між Лондоном і Москвою, які після вторгнення Росії в Україну досягли найнижчого рівня з часів Холодної війни.
Нагадаємо, що у 2022 році, болгарська влада оголосила 10 співробітників російського посольства персонами нон-грата в країні, натякнувши на їхню шпигунську діяльність.