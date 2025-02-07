Британія висилає російського дипломата у відповідь на звинувачення Лондона в шпигунстві

Британія позбавила акредитації російського дипломата, фото: biz.censor.net

Британський уряд позбавив акредитації російського дипломата, змусивши його покинути країну. Це стало відповіддю на висилку британського дипломата з Росії у листопаді 2024 року.

Тоді ФСБ звинуватила представника Лондона у шпигунстві, але Велика Британія відкинула ці звинувачення. Тепер британське МЗС заявило, що їхнє рішення є дзеркальним і відповідає на «неспровоковані й необґрунтовані» дії Кремля.

«Велика Британія не буде миритися із залякуванням наших співробітників у такий спосіб, і тому ми вживаємо заходів у відповідь. Будь-які подальші дії з боку Росії будуть розглядатися як ескалація й отримають відповідну», — заявив представник британського МЗС.

За даними Politico, цей інцидент лише загострює відносини між Лондоном і Москвою, які після вторгнення Росії в Україну досягли найнижчого рівня з часів Холодної війни.

Нагадаємо, що у 2022 році, болгарська влада оголосила 10 співробітників російського посольства персонами нон-грата в країні, натякнувши на їхню шпигунську діяльність.