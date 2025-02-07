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Міжнародний кримінальний суд продовжить виконувати роботу щодо України, попри можливі санкції США, — МЗС

Будівля Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty ImagesБудівля Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty Images

Міжнародний кримінальний суд й надалі розглядатиме справи, пов’язані зі злочинами Росії проти України, незважаючи на можливі санкції з боку США.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

 За його словами, Україна продовжить співпрацю з МКС, адже суд є ключовим інструментом у притягненні російських злочинців до відповідальності.

«Я думаю, американські рішення не пов’язані з українським контекстом. І ми сподіваємося, що вони не вплинуть на можливість суду досягти справедливості й правосуддя для жертв російської агресії», — заявив він.

Слід зазначити, що Reuters із посиланням на представника Білого дому повідомив, що президент США Дональд Трамп планує підписати указ про застосування санкцій щодо Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Від 1 січня 2025 року вона отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом цього суду.

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