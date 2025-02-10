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Трамп заявив про намір купити Газу та контролювати її відбудову

Дональд Трамп, фото: sud.uaДональд Трамп, фото: sud.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір «купити та володіти» Газою, а відновлення зруйнованих територій може передати іншим країнам Близького Сходу.

Про це він сказав 9 лютого, передає Reuters.

— Що стосується відбудови — ми можемо віддати її іншим державам на Близькому Сході, щоб вони відновили окремі частини. Але ми зобов'язуємося володіти Газою, утримувати її і гарантувати, що ХАМАС не повернеться назад, — заявив Дональд Трамп.

Він також зазначив, що більша частина сектора «підлягає знесенню», і наголосив, що «все буде знесено».

Дональд Трамп додав, що розглядає можливість прийому деяких палестинських біженців у США, проте такі запити оцінюватимуть індивідуально.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не впевнений у тому, що перемир’я між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС буде довгим. Також він додав, що бачив кадри із Сектору Гази і це «велика руїна», де все доведеться будувати наново.

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