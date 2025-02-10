Трамп заявив про намір купити Газу та контролювати її відбудову
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- Марія Хаміцевич
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8:50, 10 лютого, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір «купити та володіти» Газою, а відновлення зруйнованих територій може передати іншим країнам Близького Сходу.
Про це він сказав 9 лютого, передає Reuters.
— Що стосується відбудови — ми можемо віддати її іншим державам на Близькому Сході, щоб вони відновили окремі частини. Але ми зобов'язуємося володіти Газою, утримувати її і гарантувати, що ХАМАС не повернеться назад, — заявив Дональд Трамп.
Він також зазначив, що більша частина сектора «підлягає знесенню», і наголосив, що «все буде знесено».
Дональд Трамп додав, що розглядає можливість прийому деяких палестинських біженців у США, проте такі запити оцінюватимуть індивідуально.
Раніше Дональд Трамп заявляв, що не впевнений у тому, що перемир’я між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС буде довгим. Також він додав, що бачив кадри із Сектору Гази і це «велика руїна», де все доведеться будувати наново.
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