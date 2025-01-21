Трамп не впевнений, що перемирʼя у Газі триватиме довго

Сектор Газа. Ілюстраційне фото pixabay

Новий президент США Дональд Трамп не впевнений у тому, що перемир’я між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС буде довгим.

Про це повідомляє CNN.

На запитання, наскільки він оптимістичний з приводу того, що перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС збережеться і будуть виконані всі три його фази Дональд Трамп відповів: «Я не впевнений. Це не наша війна, це їхня війна».

Також він додав, що бачив кадри із Сектору Гази і це «велика руїна», де все доведеться будувати наново.

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Ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаніягу ще до інавгурації дональда Трампа заявив, що і Дональд Трамп, і Джо Байден «висловили повну підтримку щодо права Ізраїлю відновити бойові дії, якщо Ізраїль дійде висновку, що перемовини про фазу Б даремні», і що він цінує таку позицію.

Перемовини про другий етап мають початись 4 лютого і передбачають вихід ізраїльських військ із Сектору Гази.

У правому крилі ізраїльських політиків є думки, що домовленість про припинення вогню була «капітуляцією» і що операцію не можна згортати.

Нагадаємо, що Ізраїль підтвердив, що отримав імена заручників від ХАМАС, тому угода про припинення вогню мала набрати чинності 19 січня.

Раніше низка американських посадовців заявляли, що досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за президентства Джо Байдена не зможуть.