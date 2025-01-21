  • вівторок

    21 січня, 2025

  • 2.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 21 січня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 2.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп не впевнений, що перемирʼя у Газі триватиме довго

Сектор Газа. Ілюстраційне фото pixabayСектор Газа. Ілюстраційне фото pixabay

Новий президент США Дональд Трамп не впевнений у тому, що перемир’я між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС буде довгим.

Про це повідомляє CNN.

На запитання, наскільки він оптимістичний з приводу того, що перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС збережеться і будуть виконані всі три його фази Дональд Трамп відповів: «Я не впевнений. Це не наша війна, це їхня війна».

Також він додав, що бачив кадри із Сектору Гази і це «велика руїна», де все доведеться будувати наново.

Ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаніягу ще до інавгурації дональда Трампа заявив, що і Дональд Трамп, і Джо Байден «висловили повну підтримку щодо права Ізраїлю відновити бойові дії, якщо Ізраїль дійде висновку, що перемовини про фазу Б даремні», і що він цінує таку позицію.

Перемовини про другий етап мають початись 4 лютого і передбачають вихід ізраїльських військ із Сектору Гази.

У правому крилі ізраїльських політиків є думки, що домовленість про припинення вогню була «капітуляцією» і що операцію не можна згортати.

Нагадаємо, що Ізраїль підтвердив, що отримав імена заручників від ХАМАС, тому угода про припинення вогню мала набрати чинності 19 січня.

Раніше низка американських посадовців заявляли, що досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за президентства Джо Байдена не зможуть.

Останні новини про: ХАМАС

ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць
Через угоду з ХАМАСом троє міністрів Ізраїлю подали у відставку
Ізраїль звільнив 90 палестинських в’язнів у межах угоди з ХАМАС
Реклама

Читайте також:

новини

Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

Юлія Бойченко
новини

У 2024 році автобусами «Миколаївпастранс» скористалось понад 7 млн пасажирів

Даріна Мельничук
новини

Через брак директорів на 5 держпідприємствах Миколаївщини призупинено підготовку до їх продажу, — Фонд держмайна

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху

Даріна Мельничук
новини

Фонд держмайна готує до продажу наукові інститути рибного флоту та землеустрою у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: ХАМАС

Ізраїль звільнив 90 палестинських в’язнів у межах угоди з ХАМАС
Через угоду з ХАМАСом троє міністрів Ізраїлю подали у відставку
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць

Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

«Миколаївпастранс» планує запустити додаткові автобуси в Ракетне Урочище та Велику Корениху

4 години тому

На Миколаївщині за добу ліквідували п'ять пожеж: одна з них виникла через падіння БпЛА

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні