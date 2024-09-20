У США вважають, що досягти припинення вогню в Газі до завершення президентства Байдена не зможуть

Сектор Газа. Ілюстраційне фото

Низка американських посадовців вважають, що наразі досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за президентства Джо Байдена не зможуть.

Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal, пише «Європейська правда».

Зазначається, що офіційні особи назвали основні причини щодо неможливості досягти угоди про припинення вогню в Газі найближчим часом.

Першою причиною є співвідношення кількості палестинських ув'язнених, яких Ізраїль має звільнити, щоб повернути додому утримуваних ХАМАС заручників.

Інша проблема полягає в тому, що, за словами представників адміністрації Байдена, ХАМАС висуває вимоги, а потім відмовляється говорити «так» після того, як США та Ізраїль приймають їх. Така непоступливість засмучує переговірників, які все частіше відчувають, що бойове угруповання не налаштоване на досягнення угоди.

Крім цього, видання зазначає, що дипломатичні зусилля ускладнила ситуація з вибухами електронний пристроїв членів угруповання «Хезболла» в Лівані.

Також лунає критика на адресу прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якого звинувачують у підриві мирного процесу. Як наслідок настрій усередині адміністрації США щодо ситуації на Близькому Сході став таким похмурим, яким він не був уже кілька місяців.

«Наразі немає жодних шансів на те, що це станеться. Усі перебувають у режимі очікування до закінчення виборів. Від їхніх результатів залежатиме, що може статися за наступної адміністрації», — сказав один з посадовців.

Деякі американські посадовці наголосили, що для досягнення прориву у відносинах між Ізраїлем і ХАМАС залишилося ще багато місяців, і багато що може змінитися в період до дня інавгурації нового президента США.

США разом із посередники Катар і Єгипет протягом декількох місяців намагалися досягнути угоди припинення вогню, але не змогли привести Ізраїль і ХАМАС до остаточних домовленостей. Один з посадовців сказав, що «було б безвідповідально» з боку адміністрації відмовитися від пошуків угоди, яка принесе хоча б тимчасове полегшення в регіон.

Нагадаємо, Ізраїль встановив пластикову вибухівку всередині кожного з пейджерів, куплених у «Хезболли». Для цього було створено підставну компанію для виробництва цих пейджерів, які згодом продавали членам ліванського угруповання «Хезболла».