Грету Тунберг вдруге депортують з Ізраїлю після спроби прориву до Сектору Гази

Грета Тунберг. Фото: Fabrizio Villa, Getty Images

Шведську екоактивістку Грету Тунберг вдруге депортують з Ізраїлю. Її затримали разом із групою активістів під час спроби прорвати морську блокаду Сектору Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

Разом із Гретою Тунберг країну мають залишити 79 людей різних національностей: 28 громадян Франції, 27 — Греції, 15 — Італії та 9 — Швеції. Усі вони будуть доставлені до Греції, звідки вирушать додому.

Під вартою в Ізраїлі залишаються 28 громадян Іспанії, тоді як ще 21 вже повернувся на батьківщину. Загалом Ізраїль депортував 170 іноземців, затриманих після спроби «прориву облоги» Гази.

2 жовтня ізраїльські військові перехопили кілька човнів Global Sumud Flotilla, які намагалися прорвати блокаду Сектору Гази. У складі флотилії було понад 40 цивільних суден із близько 500 активістами, юристами та політиками.

Нагадаємо, що у червні цього року ізраїльські прикордонники затримали групу активістів, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг, які намагалися прорвати блокаду Сектору Гази. Тоді усіх пасажирів доставили до аеропорту «Бен-Гуріон» для подальшої депортації.