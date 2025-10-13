США та країни-посередники підписали угоду про припинення вогню в Секторі Гази. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп разом із лідерами Єгипту, Катару та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в Секторі Гази.

Про це повідомляють Washington Post та Al Jazeera .

Церемонія підписання відбулася у Шарм-ель-Шейху під час саміту, присвяченого майбутньому палестинського анклаву. Окрім Трампа, документ підписали емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Подробиці домовленостей наразі не розголошуються.

Під час виступу на саміті президент Єгипту назвав угоду «історичною подією, що нарешті перегорне болісну сторінку минулого», та подякував Трампу за «прагнення повернути життя в Газу». За його словами, справжній мир настане лише тоді, коли регіон нарешті повністю відбудують.

Дональд Трамп, у свою чергу, наголосив, що зміг досягти домовленостей про припинення вогню, попри те , що «ніхто не вірив, що це можливо».

— Сьогодні настав новий і прекрасний день — починається відбудова. Уже надходить гуманітарна допомога: сотні вантажівок із продовольством, медикаментами та необхідними товарами. Багато з цього профінансували присутні тут країни. Мирні мешканці повертаються додому, заручники возз’єднуються зі своїми родинами, — зазначив президент США.

Важливо наголосити, що на зустріч не запросили представників ХАМАСу, а Ізраїль відмовився брати участь у переговорах. Іран також відхилив запрошення.

Саміт у Шарм-ель-Шейху розпочався після того, як ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників.

Люди в Тель-Авіві наживо очікують на повернення ізраїльських заручників, 13 жовтня 2025 року. Фото: Getty Images

