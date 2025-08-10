Ізраїль хоче оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для повної окупації Гази, — ЗМІ

Уряд Ізраїлю планує оголосити мобілізацію десятків тисяч резервістів для виконання плану прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо повної окупації Сектора Гази.

Про це повідомляє ізраїльський 13 телеканал.

Як відомо, 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа. Мобілізація стане частиною масштабної військової операції, спрямованої на реалізацію урядового плану із повного захоплення Сектора Гази.

Начальник Генерального штабу Еяль Замір доручив мінімізувати ризики для заручників, утримуваних у місті. Водночас він виступив проти рішення кабінету безпеки Ізраїлю, ухваленого в ніч із 7 на 8 серпня, назвавши його серйозною помилкою.

– Якщо ви на це підете, то виключіть звільнення заручників із цілей війни, – попередив він, закликавши також до будівництва лікарень у Газі через нестачу цивільної інфраструктури.

Він також наголосив, що без гуманітарної допомоги для приблизно мільйона жителів Гази реалізація плану призведе до катастрофічних наслідків та унеможливить звільнення полонених.

Нагадаємо, наприкінці липня Ізраїль і Сирія домовились про припинення вогню. Сторони готуються до взаємного обміну полоненими.