Ізраїль і Сирія домовились про припинення вогню. Сторони готуються до взаємного обміну полоненими.

Про це повідомив в Х посол США в Туреччині та спецпосланець Штатів у Сирії Том Баррак.

«Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони погодилися на паузу і припинення бойових дій», — зазначив він.

За словами Тома Баррака, наступним кроком до деескалації стане повний обмін заручниками та затриманими — логістика обміну наразі опрацьовується.

Том Баррак, ймовірно, мав на увазі звільнення сирійських друзів, захоплених урядовими військами і племінними ополченцями, і навпаки.

Нагадаємо, Ізраїль офіційно завершив війну з Іраном. У канцелярії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху заявили, що всі цілі операції були досягнуті, а деякі — перевершені.