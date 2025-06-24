  • вівторок

    24 червня, 2025

  • 26.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ізраїль завершив війну з Іраном та подякував Трампу за підтримку: «Зробили більше, ніж планували»

Президент США Дональд Трамп і премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в 2017 році. Фото: bbc.comПрезидент США Дональд Трамп і премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в 2017 році. Фото: bbc.com

Ізраїль офіційно завершив війну з Іраном. У канцелярії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху заявили, що всі цілі операції були досягнуті, а деякі — перевершені.

Ізраїль стверджує, що усунув подвійну загрозу — ядерну та ракетну, встановив контроль над повітряним простором Тегерана та знищив десятки ключових військових об’єктів.

Також у заяві подякували США та особисто президентові Дональду Трампу за підтримку та участь в операції.

«Ізраїль дякує президенту Трампу та Сполученим Штатам за підтримку в обороні та участь в усуненні іранської ядерної загрози. З огляду на досягнення цілей операції та в повній координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє перемир'я», — йдеться в заяві.

Реклама

Перемир’я було узгоджене у координації з американською стороною. Ізраїль попередив, що у разі нової агресії готовий діяти рішуче.

Раніше Трамп заявив, що Іран та Ізраїль скоро укладуть мирну угоду — і саме він активно сприяє цьому процесу. «Я багато роблю, але ніколи не отримую за це визнання, але це не має значення, люди розуміють», наголосив він.

Детальніше про ситуацію на Близькому Сході

1 травня стало відомо, що США отримали розвіддані про підготовку Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану. Саудівська Аравія закликала Тегеран розглянути пропозицію США щодо ядерної угоди, щоб уникнути конфлікту.

7 червня Іран заявив про отримання секретної інформації про ядерну програму Ізраїлю. У разі провалу перемовин Тегеран погрожував ударами по американських базах у регіоні. Дональд Трамп підтвердив, що США готуються до можливих військових дій.

У ніч проти 13 червня Ізраїль почав операцію Rising Lion, атакувавши ядерний об'єкт у Натанзі. Іран підтвердив пошкодження. Глава МАГАТЕ заявив, що підвищеного рівня радіації не зафіксовано.

У відповідь Іран запустив понад 100 дронів, хоча офіційно це заперечив. Трамп сказав, що знав про плани Ізраїлю, але США в операції не брали участі.

Останні новини про: Дональд Трамп

Трамп достроково поїхав із саміту G7, не зустрівшись із Зеленським
Трамп розкритикував Макрона за «помилкову» версію його від’їзду з саміту G7
Трамп відклав заборону TikTok ще на 90 днів: вже втретє
Реклама

Читайте також:

новини

Данія хоче створити громадський простір на території суднобудівного заводу у Миколаєві, — Кім

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зовнішня торгівля Миколаївщини: експорт впав, імпорт — зріс

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич відповів на скарги миколаївців щодо звуку мотоциклів у нічний час: «Засуджую цих гонщиків»

Юлія Бойченко
новини

Цибуля, сало й риба подорожчали: як змінилися ціни на Миколаївщині у травні

Світлана Іванченко
новини

«Ми втратимо лікарів і пацієнтів»: депутатка і лікарка Шапошнікова виступила проти об’єднання центрів первинки у Миколаєві

Аліна Квітко

Останні новини про: Дональд Трамп

Трамп відклав заборону TikTok ще на 90 днів: вже втретє
Трамп розкритикував Макрона за «помилкову» версію його від’їзду з саміту G7
Трамп достроково поїхав із саміту G7, не зустрівшись із Зеленським

Земля Миколаївщини залишається однією з найдешевших для агробізнесу

Росіяни били по Миколаївщині дронами та артилерією: пошкоджено будинок, виникли пожежі

1 година тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні