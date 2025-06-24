Ізраїль завершив війну з Іраном та подякував Трампу за підтримку: «Зробили більше, ніж планували»

Президент США Дональд Трамп і премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в 2017 році. Фото: bbc.com

Ізраїль офіційно завершив війну з Іраном. У канцелярії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху заявили, що всі цілі операції були досягнуті, а деякі — перевершені.

Ізраїль стверджує, що усунув подвійну загрозу — ядерну та ракетну, встановив контроль над повітряним простором Тегерана та знищив десятки ключових військових об’єктів.

Також у заяві подякували США та особисто президентові Дональду Трампу за підтримку та участь в операції.

«Ізраїль дякує президенту Трампу та Сполученим Штатам за підтримку в обороні та участь в усуненні іранської ядерної загрози. З огляду на досягнення цілей операції та в повній координації з президентом Трампом Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє перемир'я», — йдеться в заяві.

Реклама

Перемир’я було узгоджене у координації з американською стороною. Ізраїль попередив, що у разі нової агресії готовий діяти рішуче.

Раніше Трамп заявив, що Іран та Ізраїль скоро укладуть мирну угоду — і саме він активно сприяє цьому процесу. «Я багато роблю, але ніколи не отримую за це визнання, але це не має значення, люди розуміють», наголосив він.

Детальніше про ситуацію на Близькому Сході

1 травня стало відомо, що США отримали розвіддані про підготовку Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану. Саудівська Аравія закликала Тегеран розглянути пропозицію США щодо ядерної угоди, щоб уникнути конфлікту.

7 червня Іран заявив про отримання секретної інформації про ядерну програму Ізраїлю. У разі провалу перемовин Тегеран погрожував ударами по американських базах у регіоні. Дональд Трамп підтвердив, що США готуються до можливих військових дій.

У ніч проти 13 червня Ізраїль почав операцію Rising Lion, атакувавши ядерний об'єкт у Натанзі. Іран підтвердив пошкодження. Глава МАГАТЕ заявив, що підвищеного рівня радіації не зафіксовано.

У відповідь Іран запустив понад 100 дронів, хоча офіційно це заперечив. Трамп сказав, що знав про плани Ізраїлю, але США в операції не брали участі.