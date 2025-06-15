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Трамп анонсує можливу мирну угоду між Ізраїлем та Іраном: «Багато роблю, але не отримую визнання»

Президент США Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Bloomberg via Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром Іран та Ізраїль можуть укласти мирну угоду — і саме він активно сприяє цьому процесу.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Він вважає, що, як і у випадку з Індією та Пакистаном, мир можливий завдяки торгівлі. Також політик згадав про свої заслуги у зниженні напруги між Косовом і Сербією та між Єгиптом і Ефіопією.

«Так само незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбуваються багато телефонних розмов та зустрічей. Я багато роблю, але ніколи не отримую за це визнання, але це не має значення, люди розуміють», — написав Дональд Трамп.

Його заява прозвучала на тлі загострення між Ізраїлем та Іраном: у ніч проти 13 червня Ізраїль атакував об'єкти, пов’язані з іранською ядерною програмою, а Іран відповів ударами у відповідь. За даними ЗМІ, Ізраїль закликав США приєднатися до операції, однак Тегеран категорично відкинув можливість нових переговорів з Вашингтоном.

Нагадаємо, що у ніч на 15 травня Іран здійснив ракетну атаку по Ізраїлю. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще понад 200 отримали поранення, близько 35 людей вважаються зниклими безвісти.

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