Іран знову вдарив по Ізраїлю: троє загиблих, понад 200 поранених, десятки зниклих безвісти

Ракетна атака Ірану на Ізраїль. Фото: X/MDAIS

У ніч на 15 травня Іран здійснив чергову ракетну атаку по Ізраїлю. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще понад 200 отримали поранення, близько 35 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила національна служба екстреної медичної допомоги (MDA).

Зокрема, в місті Бат-Ям неподалік від Тель-Авіва ракета влучила в житлову будівлю. Внаслідок цього загинули 10-річний хлопчик та дві жінки — 69 і 80 років. Ще щонайменше 20 людей отримали поранення в самому Тель-Авіві, а в Реховоті — не менше 37, пише The Times of Israel.

За даними, Al Jazeera, у регіоні Шфела, що поруч з Єрусалимом, травмувалися 24 людини. Стан двох із них оцінюється як важкий.

Ізраїльські медики та рятувальники працюють на місці обстрілів, намагаючись витягти з-під завалів тих, хто може ще бути живим. Ситуація ускладнюється ризиком обвалу будівель.

Ракетна атака Ірану на Ізраїль. Фото: X/MDAIS

Детальніше про ситуацію на Близькому Сході

1 травня стало відомо, що США отримали розвіддані про підготовку Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану. Саудівська Аравія закликала Тегеран розглянути пропозицію США щодо ядерної угоди, щоб уникнути конфлікту.

7 червня Іран заявив про отримання секретної інформації про ядерну програму Ізраїлю. У разі провалу перемовин Тегеран погрожував ударами по американських базах у регіоні. Дональд Трамп підтвердив, що США готуються до можливих військових дій.

У ніч проти 13 червня Ізраїль почав операцію Rising Lion, атакувавши ядерний об'єкт у Натанзі. Іран підтвердив пошкодження. Глава МАГАТЕ заявив, що підвищеного рівня радіації не зафіксовано.

У відповідь Іран запустив понад 100 дронів, хоча офіційно це заперечив. Трамп сказав, що знав про плани Ізраїлю, але США в операції не брали участі.