Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини низкою країн

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, третій зліва, скликає засідання кабінету міністрів 21 вересня 2025 року. Фото: Мааян Таоф/GPO

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна «найближчими днями» відповість на рішення кількох держав офіційно визнати Палестину.

Про це повідомляє The Times of Israel.

На засіданні уряду Нетаньяху закликав до «боротьби» з цим кроком, підкресливши, що він «ставить під загрозу існування Ізраїлю». Деякі ізраїльські чиновники навіть закликали до анексії частини окупованого Західного берега річки Йордан.

«В ООН я представлю правду. Це правда Ізраїлю, але й об’єктивна правда нашої справедливої боротьби з силами зла та нашого бачення справжнього миру — миру через силу», — заявив Нетаньяху напередодні свого виступу на Генасамблеї ООН.

Після виступу прем’єр планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, це буде вже четверта їхня зустріч від початку другого терміну Трампа.

Нагадаємо, що Велика Британія, Канада та Австралія оголосили про офіційне визнання держави Палестина. Лідери цих країн пояснили рішення прагненням «відродити надію на мир» і зберегти перспективу формату двох держав напередодні Генасамблеї ООН.