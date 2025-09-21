Австралія, Велика Британія та Канада визнали Палестину державою

Палестина. ФОТО: Sipa / Scanpix

Велика Британія, Канада та Австралія оголосили про офіційне визнання держави Палестина. Лідери цих країн пояснили рішення прагненням «відродити надію на мир» і зберегти перспективу формату двох держав напередодні Генасамблеї ООН.

Про це повідомили прем’єр-міністри Канади Марк Карні, Великої Британії Кір Стармер та Австралії Ентоні Албанезе.

Прем’єр Британії у відеозверненні наголосив, що визнання базується на кордонах 1967 року з можливими уточненнями у ході переговорів.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, а також на рішення про створення двох держав, Велика Британія офіційно визнає Державу Палестина», – заявив Кір Стармер.

Канада при цьому стала першою державою G7, яка зробила такий крок. Марк Карні заявив, що пропонує Палестині партнерство «в побудові обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль».

У зверненні Ентоні Албанезе зазначається, що визнання Палестини Австралією є частиною «скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на надання нового імпульсу для вирішення проблеми двох держав, починаючи з припинення вогню в Газі та звільнення заручників, захоплених під час злочинів 7 жовтня 2023 року».

«Відсьогодні... Співдружність Австралії офіційно визнає незалежну та суверенну Державу Палестина. Австралія визнає законні та давні прагнення народу Палестини щодо власної держави», – йдеться у спільній заяві.

