  • вівторок

    10 червня, 2025

  • 21.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 10 червня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Грету Тунберг та інших активістів, які прямували до Гази, депортують з Ізраїлю

МЗС Ізраїлю опублікувало фото Грети Тунберг у рятувальному жилетіМЗС Ізраїлю опублікувало фото Грети Тунберг у рятувальному жилеті

Ізраїльські прикордонники затримали групу активістів, серед яких шведська екоактивістка Грета Тунберг, які намагалися прорвати блокаду Сектору Гази. Усіх пасажирів доставили до аеропорту «Бен-Гуріон» для подальшої депортації.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю повідомили, що частину активістів уже зустріли консульські представники. Тих, хто відмовиться підписати документи про добровільне повернення, передадуть до суду для ухвалення рішення про примусову депортацію.

Нагадаємо, що наприкінці травня Грета Тунберг та ще 11 активістів вирушили на судні Madleen до узбережжя Гази. Серед них були бразильський активіст Тьяго Авіла та депутатка Європарламенту Ріма Хассан. Метою подорожі було привернення уваги до гуманітарної ситуації в регіоні та спроба прорвати ізраїльську блокаду.

Ізраїль вважає цю акцію медіапровокацією. Судно було перехоплено армією й відбуксировано до порту Ашдод.

Слід зазначити, що в Ізраїлі виключили згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг зі шкільної програми за підтримку палестинців Сектора Гази після загострення конфлікту. Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що ця позиція позбавляє її права бути «зразком моральних та освітніх цінностей».

Також, у 2024 році Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції. Тоді суд призначив їй штраф.

Останні новини про: Ізраїль

Угоду між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню продовжили, — Білий дім
Трамп заявив про бажання взяти Газу під контроль США
Ізраїль передав Україні системи Patriot, які отримав від США, — посол
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко

Останні новини про: Ізраїль

Ізраїль передав Україні системи Patriot, які отримав від США, — посол
Трамп заявив про бажання взяти Газу під контроль США
Угоду між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню продовжили, — Білий дім

Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Російські дрони вдарили по Одесі: загинули двоє людей, зруйновані лікарня й житлові будинки