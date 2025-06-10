Грету Тунберг та інших активістів, які прямували до Гази, депортують з Ізраїлю

МЗС Ізраїлю опублікувало фото Грети Тунберг у рятувальному жилеті

Ізраїльські прикордонники затримали групу активістів, серед яких шведська екоактивістка Грета Тунберг, які намагалися прорвати блокаду Сектору Гази. Усіх пасажирів доставили до аеропорту «Бен-Гуріон» для подальшої депортації.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю повідомили, що частину активістів уже зустріли консульські представники. Тих, хто відмовиться підписати документи про добровільне повернення, передадуть до суду для ухвалення рішення про примусову депортацію.

Нагадаємо, що наприкінці травня Грета Тунберг та ще 11 активістів вирушили на судні Madleen до узбережжя Гази. Серед них були бразильський активіст Тьяго Авіла та депутатка Європарламенту Ріма Хассан. Метою подорожі було привернення уваги до гуманітарної ситуації в регіоні та спроба прорвати ізраїльську блокаду.

Ізраїль вважає цю акцію медіапровокацією. Судно було перехоплено армією й відбуксировано до порту Ашдод.

Слід зазначити, що в Ізраїлі виключили згадки про шведську екоактивістку Грету Тунберг зі шкільної програми за підтримку палестинців Сектора Гази після загострення конфлікту. Міністерство освіти Ізраїлю заявило, що ця позиція позбавляє її права бути «зразком моральних та освітніх цінностей».

Також, у 2024 році Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції. Тоді суд призначив їй штраф.