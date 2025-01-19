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Ізраїль та ХАМАС домовились про новий час припинення вогню

Ізраїль підтвердив, що отримав імена заручників від ХАМАС, тому угода про припинення вогню, як і планувалося раніше, набере чинності 19 січня

Про це пише The Times of Israel.

Тепер угода про припинення вогню набуде чинності 19 січня об 11:15 за місцевим часом. Також очікують, що сьогодні звільнять трьох жінок, йдеться про Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер, повідомляло The Times of Israel. Пізніше видання видалило імена жінок через прохання влади Ізраїлю, щоб ізраїльські медіа не публікували імен заручників.

У дописі в Instagram брат Ромі Гонен Шахаф пише, що вона «є в списку. Це офіційно. Удачі всім нам». Ромі взяли в заручники під час фестивалю 7 жовтня 2023 року. Трьох її друзів, які були з нею того дня, вбили.

Заручники ХАМАСуЗаручники ХАМАСу

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності сьогодні о 08:30 ранку, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити сьогодні, і тим самим порушував умови угоди.

Після цього у ХАМАС наголосили, що «підтверджують свою відданість умовам угоди про припинення вогню», а затримка з передачею даних була пов’язана з «технічними причинами».

Раніше низка американських посадовців заявляли, що досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за президентства Джо Байдена не зможуть.

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