Президент Румунії подав у відставку: наступника оберуть у травні

Президент Румунії Клаус Йоганніс . Фото: Getty Images

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про свою відставку, щоб запобігти політичній кризі в країні. Його другий президентський термін офіційно закінчився 21 грудня 2024 року, але через скасування виборів нового президента досі не обрано.

Про це пишуть пише Digi 24 та Hotnews.ro.

Конституційний суд Румунії дозволив Йоганнісу залишатися на посаді до початку мандату нового глави держави.

Слід зазначити, що опозиція в Румунії подала запит на відсторонення діючого президента. Планується, що парламент розгляне це питання на пленарному засіданні 11 лютого.

Клаус Йоганніс заявив, що його відставка набуде чинності 12 лютого. За його словами, він прийняв це рішення, щоб уникнути внутрішньої та зовнішньої політичної кризи.

«Через кілька днів румунський парламент проголосує за моє відсторонення, і Румунія опиниться в кризі, тому що буде оголошено референдум. Усе це матиме внутрішні і, на жаль, зовнішні наслідки. Щоб позбавити Румунію та румунських громадян від цієї кризи, від цього непотрібного та негативного розвитку подій. Це безглуздий крок, тому що все одно через кілька місяців я піду з посади після обрання нового президента. Це необґрунтований підхід, тому що я ніколи, повторюю, ніколи не порушував Конституцію. І це програшний хід, тому що всі від цього програють, ніхто не виграє», — сказав він.

Конституція передбачає, що в разі вакантної посади тимчасовим президентом стає голова Сенату. З грудня минулого року Сенат очолює голова Національної ліберальної партії Іліє Боложан. Президентські вибори в Румунії заплановані на 4 травня.

Раніше, Кіт Келлог, спецпосланник президента США з питань російсько-української війни, заявив, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, оскільки це є «ознакою здорової демократії».