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Цього тижня в Україну приїдуть представники команди Трампа, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс ПрезидентаПрезидент України Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня до України приїдуть представники команди президента США Дональда Трампа. 

Про це він повідомив під час пресконференції з головою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньйо, пише «Суспільне».

«Важливо сьогодні зосередитись на практичній роботі команди України і команди США, на спільному баченні головних речей. Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути, — прим.) спільне бачення головних речей, як зупинити Путіна, як дати гарантію безпеки Україні і українцям. Ми будемо працювати дуже сильно. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа, серйозні, у нас в Україні, і в моїй команді будуть окремі зустрічі, розмови, робота», —  заявив президент.

За його словами, на Мюнхенській конференції з питань безпеки в нього буде «ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США».

Володимир Зеленський зауважив, що підготовка його зустрічі із президентом США наразі триває і час її проведення залежить «від можливостей обох сторін».

Раніше Президент США Дональд Трамп повідомив, що розмовляв з Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

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