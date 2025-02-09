Трамп заявив ЗМІ, що говорив з Путіним телефоном

Президент США Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп оголосив, що розмовляв з російським лідером Володимиром Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю для видання New York Post на борту літака.

Він не дав пряму відповідь на питання про кількість таких розмов з Володимиром Путіним.

«Краще я не казатиму», – заявив Дональд Трамп.

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Він також не уточнив, коли саме вони спілкувалися востаннє.

Президент США стверджує, що Володимиру Путіну «небайдужі» вбивства на полі бою: «Він хоче, щоб люди перестали вмирати».

Дональд Трамп вкотре наголосив, що повномасштабної війни «ніколи б не сталося», якби він був президентом у 2022 році.

«У мене завжди були хороші стосунки з Путіним», – додав політик.

Він запевнив, що в нього вже є конкретний план припинення війни.

Окрім того, Дональд Трамп підкреслив, що хоче укласти із президентом Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкісноземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив переконання, що в американського лідера Дональда Трампа на цей момент відсутній «офіційний план» припинення війни між Україною та РФ.

Водночас Сполучені Штати Америки вже ведуть переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін зазначив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни і назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Президент США Дональд Трамп готовий значно посилити санкції проти Росії, навіть подвоївши їх, щоб змусити Москву припинити війну проти України.