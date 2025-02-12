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Парламент Вірменії підтримав початок вступу до ЄС

Засідання Національних зборів Вірменії. Фото: ArmenpressЗасідання Національних зборів Вірменії. Фото: Armenpress

На засіданні Національних зборів Вірменії 12 лютого ухвалили у першому читанні законопроєкт «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу». 

Як повідомляє видання Armenpress, за проєкт проголосували 63 депутати, проти виступили 7. 

Законопроєкт підтримала лише правляча фракція «Громадянський договір», тоді як опозиційна фракція «Вірменія» утрималася від голосування, а «Честь маю» проголосувала проти.

Зазначається, що 11 лютого Національні збори розпочали обговорення законопроєкту про початок процесу вступу Вірменії до Євросоюзу. Проєкт презентувала громадянська ініціатива Evrovote, зібравши в зазначений термін необхідні підписи для внесення законодавчої ініціативи в Національні збори. Зібрали 60 тисяч підписів замість необхідних 50 тисяч. 

Остаточна версія закону, схвалена комісією з європейської інтеграції, має такий зміст: «Республіка Вірменія, виражаючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою країною, оголошує про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу».

Раніше повідомлялось, що прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна призупинила перемовини про вступ до Євросоюзу до 2028 року, це викликало масові протести. 

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