Рада встановила Національний день молитви, серед ініціаторів закону Арахамія

Верховні Рада. Фото: ВР

У середу, 12 лютого, народні депутати проголосували за встановлення Національного дня молитви. Ініціаторами виступили народні депутати з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Як повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, законопроєкт №12412 підтримали 255 голосами народних депутатів.

Ініціаторами даного документу виступила група народних депутатів від різних фракцій. Серед них народні депутати України від партії «Слуга народу» Давид Арахамія та Ігор Негулевський, які представляють у парламенті інтереси мешканців Миколаївської області.

Скриншот проєкту Постанови Скриншот проєкту Постанови

Слід зазначити, що це вже не вперше народні депутати ініціюють запровадження Дня молитви в Україні. У 2023 році було подано постанову №10328 про загальнонаціональний щоденний час молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації, а пізніше — проєкт Постанови №10371 про введення святкового Дня подяки Богові.

У проєкті Постанови №12412 депутати спираються на тисячолітню історію та культуру українського народу, а також на відповідальність перед Богом та поколіннями.

Також ініціатори у пояснювальній записці зазначають, що «з історії відомо немало прикладів, коли загальнонаціональна молитва міняла хід історії».

«Цей день не буде вихідним, а буде днем ​​пам'яті», — зазначив Давид Арахамія під час виступу.

Фото: Telegram Давида Арахамії

Документом пропонується встановити в Україні Національний день молитви, який відзначатиметься щороку 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також відповідно до нього пропонується:

Верховній Раді України у Національний день молитви забезпечувати проведення засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цієї Постанови розробити із залученням представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та затвердити комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення Національного дня молитви.

Нагадаємо, що у травні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня українці відзначають День Європи.

Також в Україні відзначається нове державне свято — День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Його щорічно святкуватимуть 21 травня.