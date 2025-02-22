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США подали в ООН резолюцію з закликом швидко встановити мир між Україною та РФ

Дональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: АРДональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: АР

Державний секретар США Марко Рубіо закликав держави-члени ООН підтримати американський проєкт резолюції, приурочений до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Документ міститься заклик до швидкого «конфлікту» та встановлення міцного миру між Україною і Росією.

Відповідну заяву в суботу, 22 лютого, розмістив Державний департамент США.

Він заявив, що до третьої річниці «російсько-української війни» США запропонували «просту, історичну резолюцію» в ООН та закликав її підтримати, «щоб прокласти шлях до миру».

«Ця резолюція відповідає думці президента Трампа про те, що ООН повинна повернутися до своєї основоположної мети, закріпленої в Статуті ООН, — підтримувати міжнародний мир і безпеку, в тому числі шляхом мирного врегулювання спорів.  Якщо Організація Об'єднаних Націй дійсно віддана своїй первісній меті, ми повинні визнати, що, незважаючи на те, що можуть виникати труднощі, мета встановлення миру залишається досяжною», — пояснює він.

У проєкті резолюції висловлюється скорбота через «трагічну загибель людей під час російсько-українського конфлікту» та міститься заклик до швидкого припинення конфлікту та встановлення міцного миру між Україною і Росією.

При цьому немає згадок про повномасштабне вторгнення, окуповані території України, порушення Росією міжнародного права і, що вона є державою-агресором.

Слід зазначити, що США відмовились стати співавторами іншого проєкту резолюції від Євросоюзу та України, де ідеться про «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну» міститься вимога до Росії «негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

Голосування Генеральної асамблеї ООН щодо обох проєктів відбудеться у понеділок, 24 лютого, у третю річницю вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати нібито вперше виступають проти того, щоб у спільній заяві лідерів G7, приуроченій до третьої річниці повномасштабної війни, прямо називати Росію агресором. Крім того, участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті «Групи семи» ще не погоджена.

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