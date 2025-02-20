США не хочуть називати Росію агресором у заяві G7 до річниці вторгнення, — ЗМІ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати нібито вперше виступають проти того, щоб у спільній заяві лідерів G7, приуроченій до третьої річниці повномасштабної війни, прямо називати Росію агресором. Крім того, участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті «Групи семи» ще не погоджена.

Про це повідомляє Financial Times посилаючись на свої джерела.

За інформацією п’яти анонімних співрозмовників видання, американська сторона висловлюється проти використання у заяві традиційних формулювань, таких як «російська агресія».

«Ми непохитно наполягаємо, що потрібно розрізняти Росію і Україну. Бо вони не «однакові». Американці блокують ці формулювання, але ми ще працюємо над цим і сподіваємось на домовленість», — розповів один зі співрозмовників.

Реклама

Крім того, ще не погодили участь Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів «Групи семи», що запланований на понеділок, 24 лютого.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має «козирі» у будь-яких мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки вона «захопила велику територію».

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.