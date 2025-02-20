Трамп заявив, що Росія має перевагу у переговорах, бо «захопила велику територію» України

Дональд Трамп, фото: aa.com.tr

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має «козирі» у будь-яких мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки вона «захопила велику територію».

Як пише BBC, на питання, чи вірить він у те, що Росія хоче миру, Дональд Трамп відповів: «Так, вірю».

— Я вважаю, що росіяни хочуть завершити війну, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них трохи є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі, — сказав він.

Зазначається, що Дональд Трамп зробив цю заяву після обурення словами президента України Володимира Зеленського, який заявив, що лідер США «живе в дезінформаційному просторі», керованому Москвою.

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У відповідь Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у відмові проводити вибори та спробував поставити під сумнів його популярність серед українців.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.