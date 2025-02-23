Швейцарія готова направити військових для миротворчої місії в Україні

Швейцарія може розглянути можливість участі своїх військових у майбутній миротворчій місії в Україні, якщо надійде відповідний запит і уряд ухвалить позитивне рішення.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі, повідомляє Reuters.

— Ми, ймовірно, могли б направити близько 200 солдатів на період від 9 до 12 місяців, — зазначив він, наголосивши, що остаточне рішення залежатиме від уряду та парламенту.

Водночас Зюсслі підкреслив, що наразі такі обговорення є гіпотетичними, адже ситуація між Україною та Росією залишається невизначеною, а офіційного запиту від ООН поки що не надходило.

— Миру ще немає, і не було жодного запиту з боку ООН, — додав він.

Швейцарія, попри свій нейтральний статус, бере участь у кількох миротворчих місіях по всьому світу. Наймасштабнішою з них є місія в Косові, де швейцарські військові співпрацюють із силами НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений у можливості укласти угоду з Росією щодо припинення війни вже наступного тижня.