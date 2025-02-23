У Білому домі впенені, що зможуть завершити війну в Україні вже наступного тижня

Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп впевнений у можливості укласти угоду з Росією щодо припинення війни вже наступного тижня.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає The Hill.

Під час спілкування з журналістами після Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Левітт зазначила, що Трамп і його команда активно працюють над мирними переговорами.

— Президент, його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього (найближчого) тижня, — сказала вона.

Її коментарі прозвучали на тлі заяви Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський «немає козирів» і що йому слід припинити переговори з міжнародними лідерами щодо мирного врегулювання.

Левітт також наголосила, що радник з національної безпеки Майк Волц працюватиме над досягненням угоди цілодобово впродовж вихідних. Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент обговорював із представниками України можливу угоду щодо видобутку природних ресурсів.

За її словами, питання критично важливих мінералів є ключовим пріоритетом для Трампа, оскільки така співпраця може стати вигідною як для американської економіки, так і для відновлення України після війни. Зазначимо, що новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.