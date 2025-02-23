  • неділя

    23 лютого, 2025

  • -0.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 23 лютого , 2025 неділя

  • Миколаїв • -0.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна не переживе цю війну без американської допомоги, — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Х/Kancelaria PrezydentaПрезидент Польщі Анджей Дуда. Фото: Х/Kancelaria Prezydenta

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що без допомоги США Україна «не переживе» війну з Росією. Однак він наголосив: допустити перемоги РФ у війні не можна.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу TV Republika, повідомляє RMF24.

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом, польський лідер заявив, що глава Білого дому «прагне зупинити кровопролиття».

— Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну, — заявив Дуда, зазначивши, що постає питання, як саме покласти край повномасштабній війні.

Разом з цим Дуда наголосив: війна Росії проти України повинна закінчитися справедливим та тривалим миром, а також додав, що повинні бути гарантії того, що «війна не повернеться і що Росія більше ні на кого не нападе».

Окрім цього, президент Польщі також заявив, що під час своєї розмови з Трампом виклав йому свій погляд на те, як він бачить тих, «з ким треба буде вести переговори», а також закликав президента США не забувати, що «Путін — офіцер КДБ».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія може розглянути можливість участі своїх військових у майбутній миротворчій місії в Україні, якщо надійде відповідний запит і уряд ухвалить позитивне рішення.

Останні новини про: Польща

Україна та Польща домовилися про співпрацю у виробництві зброї
У ЄС готують рішення щодо статусу українських біженців після завершення війни
Президент Польщі попросив Зеленського бути спокійнішим щодо Трампа

Читайте також:

новини

«Був в Оленівці, а тепер два роки у Росії». У Миколаєві пройшов мітинг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Аліса Мелік-Адамян
новини

На окупованій Херсонщині залишаються близько 5 тисяч дітей, які змушені навчатися за російською програмою

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Миколаївщині у 2024 році значно зросла кількість тяжких злочинів, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини

У центрі Миколаєва відкриють книгарню однієї з найбільших українських мереж

Аліса Мелік-Адамян
новини

Студенти юракадемії Ківалова не пустили до себе ректора університету імені Мечникова

Світлана Іванченко

Останні новини про: Польща

Президент Польщі попросив Зеленського бути спокійнішим щодо Трампа
У ЄС готують рішення щодо статусу українських біженців після завершення війни
Україна та Польща домовилися про співпрацю у виробництві зброї

«Був в Оленівці, а тепер два роки у Росії». У Миколаєві пройшов мітинг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Аліса Мелік-Адамян

Росіяни обстріляли житлові будинки на Миколаївщині дронами FPV, — ОВА

У центрі Миколаєва відкриють книгарню однієї з найбільших українських мереж

Головне сьогодні