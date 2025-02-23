Україна не переживе цю війну без американської допомоги, — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Х/Kancelaria Prezydenta

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що без допомоги США Україна «не переживе» війну з Росією. Однак він наголосив: допустити перемоги РФ у війні не можна.

Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу TV Republika, повідомляє RMF24.

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом, польський лідер заявив, що глава Білого дому «прагне зупинити кровопролиття».

— Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну, — заявив Дуда, зазначивши, що постає питання, як саме покласти край повномасштабній війні.

Разом з цим Дуда наголосив: війна Росії проти України повинна закінчитися справедливим та тривалим миром, а також додав, що повинні бути гарантії того, що «війна не повернеться і що Росія більше ні на кого не нападе».

Окрім цього, президент Польщі також заявив, що під час своєї розмови з Трампом виклав йому свій погляд на те, як він бачить тих, «з ким треба буде вести переговори», а також закликав президента США не забувати, що «Путін — офіцер КДБ».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія може розглянути можливість участі своїх військових у майбутній миротворчій місії в Україні, якщо надійде відповідний запит і уряд ухвалить позитивне рішення.