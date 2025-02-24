Президентка Єврокомісії та голова Ради ЄС прибули до Києва

Президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта прибули в Київ 24 лютого, фото зі сторінки Антоніу Кошта, Х

З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це вони повідомили в X.

За кілька годин до прибуття Антоніу Кошта розмістив на своїй сторінці допис:

«Три роки тому, у цей самий момент, російське вторгнення зруйнувало мир в Україні та завдало величезних страждань українському народу. Ми були з вами з першого дня», — йдеться у дописі.

Після цього він розмістив світлину з вокзалу у Києві, на якій він крокує разом з Урсулою фон дер Ляєн.

«У 3-тю річницю брутального вторгнення Росії, Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна — це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України. Це доля Європи», — написала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, щ президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна завдала Україні економічних втрат у розмірі 320 мільярдів доларів.