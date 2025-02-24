Лідери Канади, Балтії, Північної Європи та Іспанії прибули до Києва у треті роковини російського вторгнення

Лідери країн Європи прибули до Києва 24 лютого, фото: Х

Лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва вранці 24 лютого у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс у соціальній мережі X.

Прем’єр-міністр Естонії наголосив, що за останні три роки Україна показала світові справжнє значення стійкості.

«Тільки Україна може визначити умови миру. Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз», — написав він.

Також уточнив, що до Києва прибув разом із лідерами Північно-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та представниками Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва 24 лютого, фото: Х Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва 24 лютого, фото: Х

Президент Литви Гітанас Науседа також повідомив про свій візит: «Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити».

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва 24 лютого, фото: Х Лідери країн Європи прибули до Києва 24 лютого, фото: Х

Про прибуття до Києва заявив і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він нагадав, що три роки тому, у день початку повномасштабного вторгнення, перебував у столиці України разом із міністрами закордонних справ інших країн Балтії.

«Я повернувся як президент Латвії, щоб висловити підтримку і захоплення відважним українським народом. Ми обговоримо поточні питання та подальші кроки», — зазначив він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до Києва 24 лютого, фото: Х Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до Києва 24 лютого, фото: Х

Нагадаємо, що також у треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.