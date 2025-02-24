  • понеділок

    24 лютого, 2025

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 лютого , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лідери Канади, Балтії, Північної Європи та Іспанії прибули до Києва у треті роковини російського вторгнення

Лідери країн Європи прибули до Києва 24 лютого, фото: ХЛідери країн Європи прибули до Києва 24 лютого, фото: Х

Лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва вранці 24 лютого у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомили прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс у соціальній мережі X.

Прем’єр-міністр Естонії наголосив, що за останні три роки Україна показала світові справжнє значення стійкості.

«Тільки Україна може визначити умови миру. Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз», — написав він.

Також уточнив, що до Києва прибув разом із лідерами Північно-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та представниками Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва 24 лютого, фото: ХПрем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва 24 лютого, фото: Х
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва 24 лютого, фото: ХПрем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва 24 лютого, фото: Х

Президент Литви Гітанас Науседа також повідомив про свій візит: «Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити».

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва 24 лютого, фото: ХПрезидент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва 24 лютого, фото: Х
Лідери країн Європи прибули до Києва 24 лютого, фото: ХЛідери країн Європи прибули до Києва 24 лютого, фото: Х

Про прибуття до Києва заявив і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він нагадав, що три роки тому, у день початку повномасштабного вторгнення, перебував у столиці України разом із міністрами закордонних справ інших країн Балтії.

«Я повернувся як президент Латвії, щоб висловити підтримку і захоплення відважним українським народом. Ми обговоримо поточні питання та подальші кроки», — зазначив він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до Києва 24 лютого, фото: ХПрезидент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до Києва 24 лютого, фото: Х
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до Києва 24 лютого, фото: ХПрезидент Латвії Едгарс Рінкевичс прибув до Києва 24 лютого, фото: Х

Нагадаємо, що також у треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Читайте також:

новини

В Миколаївській ОВА розповіли, як відбудовуватимуть школу у Широкому: головний корпус демонтують, а спортзал — відновлять

Юлія Бойченко
новини

Комісія міськради підтримала мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Новий маршрут до Матвіївки: в електротрансі розповіли, що більшість пасажирів пільговики

Аліна Квітко
новини

Зеленський готовий піти у відставку, якщо це наблизить мир

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Був в Оленівці, а тепер два роки у Росії». У Миколаєві пройшов мітинг-нагадування про полонених і безвісти зниклих військових

Аліса Мелік-Адамян

Комісія міськради підтримала мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві

Уламки дрона пошкодили припортову інфраструктуру та будинок в передмісті Одеси

43 хвилини тому

Головне сьогодні