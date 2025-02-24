Лідери Канади, Балтії, Північної Європи та Іспанії прибули до Києва у треті роковини російського вторгнення
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- Марія Хаміцевич
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9:49, 24 лютого, 2025
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Лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва вранці 24 лютого у треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомили прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, президент Литви Гітанас Науседа та президент Латвії Едгарс Рінкевичс у соціальній мережі X.
Прем’єр-міністр Естонії наголосив, що за останні три роки Україна показала світові справжнє значення стійкості.
«Тільки Україна може визначити умови миру. Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз», — написав він.
Також уточнив, що до Києва прибув разом із лідерами Північно-Балтійської вісімки, Канади, Іспанії та представниками Європейського Союзу.
Президент Литви Гітанас Науседа також повідомив про свій візит: «Я радий і пишаюся тим, що Литва всі ці роки всіляко підтримувала Україну. Ми будемо продовжувати це робити».
Про прибуття до Києва заявив і президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Він нагадав, що три роки тому, у день початку повномасштабного вторгнення, перебував у столиці України разом із міністрами закордонних справ інших країн Балтії.
«Я повернувся як президент Латвії, щоб висловити підтримку і захоплення відважним українським народом. Ми обговоримо поточні питання та подальші кроки», — зазначив він.
Нагадаємо, що також у треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Києва прибули президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.