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Глава Євроради запросив президента Зеленського на спецсаміт лідерів ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на спеціальний саміт ЄС. Фото: Офіс ПрезидентаПрезидент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт ЄС. Фото: Офіс Президента

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на спеціальний саміт ЄС щодо питань безпеки України і Євросоюзу, запланований на 6 березня. 

Про це йдеться в листі-запрошенні на засідання, яке Антоніу Кошта направив лідерам ЄС.

Глава Євроради зауважив, що на саміті мова буде йти про прийняття рішень на найближчу перспективу, щоб Європа стала «більш суверенною, більш спроможною і краще підготовленою для протистояння негайним і майбутнім викликам її безпеці».

Він також заявив про появу «нового імпульсу», який повинен привести до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

«Для нас важливо обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну і яких принципів слід дотримуватися в майбутньому. ЄС та його держави-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні», — зазначив глава Євроради.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Вашингтон уже цієї п’ятниці, 28 лютого.

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