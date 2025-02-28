  • пʼятниця

    28 лютого, 2025

  • 4.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 лютого , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Держдепі розповіли, які питання обговорювали з Росією на зустрічі в Туреччині

Представники США та Росії під час зустрічі в Туреччині домовилися про початкові заходи для покращення роботи дипломатичних місій обох країн.

Про це повідомив Державний департамент США за підсумками переговорів у Стамбулі.

«Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного кадрового складу посольства США в Москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій», — йдеться в заяві.

Домовленості стосуються фінансових та кадрових питань у посольствах. Сторони планують провести ще одну зустріч, деталі якої поки узгоджуються.

Делегацію США очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську — директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ Олександр Дарчієв.

Нагадаємо, що зустріч відбулась 27 лютого в Стамбулі. Слід зазначити, що війну між Росією та Україною не планували обговорювати під час цієї зустрічі.

Водночас, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що той планує відвідати Вашингтон цієї п’ятниці, 28 лютого.

Останні новини про: Росія

Президент України заявив, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів
«Ви мали три роки, щоб домовитися», — Трамп відповів на відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії
Україна не стане предметом обговорення на зустрічі США та Росії у Стамбулі
Реклама

Читайте також:

новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян
новини

У 2025 році на перевезення пасажирів в електротранспорті Миколаєва передбачено майже пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

Депутати Миколаєва внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку на 2024-2026 роки

Даріна Мельничук
новини

Суд Миколаєва відхилив клопотання про призупинення апеляції щодо спортсменки Ладиги, яка планувала мобілізуватись

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми, депутати, заявляємо про цілковиту підтримку Зеленського», — міськрада Миколаєва

Аліна Квітко

Останні новини про: Росія

Україна не стане предметом обговорення на зустрічі США та Росії у Стамбулі
«Ви мали три роки, щоб домовитися», — Трамп відповів на відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії
Президент України заявив, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Уряд закрив систему «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

3 години тому

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві: як новий простір об’єднує молодь

Головне сьогодні