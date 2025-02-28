У Держдепі розповіли, які питання обговорювали з Росією на зустрічі в Туреччині

Представники США та Росії під час зустрічі в Туреччині домовилися про початкові заходи для покращення роботи дипломатичних місій обох країн.

Про це повідомив Державний департамент США за підсумками переговорів у Стамбулі.

«Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також необхідності забезпечення стабільного кадрового складу посольства США в Москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій», — йдеться в заяві.

Домовленості стосуються фінансових та кадрових питань у посольствах. Сторони планують провести ще одну зустріч, деталі якої поки узгоджуються.

Делегацію США очолювала заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи Соната Коултер, а російську — директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ Олександр Дарчієв.

Нагадаємо, що зустріч відбулась 27 лютого в Стамбулі. Слід зазначити, що війну між Росією та Україною не планували обговорювати під час цієї зустрічі.

Водночас, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що той планує відвідати Вашингтон цієї п’ятниці, 28 лютого.