Трамп підписав указ про проголошення англійської офіційною мовою США

Дональд Трамп, фото: AP

Президент США Дональд Трамп 1 березня підписав указ, який вперше в історії країни офіційно закріплює англійську мову як національну та офіційну на території Сполучених Штатів.

Відповідний документ опублікований Білим домом.

В указі наголошується, що з моменту заснування США англійська була головним засобом комунікації та мовою основних державних документів, зокрема Декларації незалежності та Конституції.

Документ визначає, що офіційний статус англійської мови сприятиме єдності американської нації, розвитку спільної культури та інтеграції нових громадян у суспільство.

«Знання англійської мови відкриває двері для економічного розвитку та допомагає новим громадянам активно брати участь у житті своїх спільнот, дотримуватися національних традицій і робити свій внесок у наше суспільство», — йдеться в указі.

Також у документі підкреслюється, що спільна мова дозволить забезпечити ефективну роботу уряду та створити згуртоване громадянське суспільство. Водночас визнано історичну роль англійської мови у Сполучених Штатах як інструменту єднання багатомовного населення країни.

Раніше Дональд Трамп заявляв про намір підписати цей указ, зазначивши, що США повинні мати єдину офіційну мову.

Також він планує замінити чинну візову програму для інвесторів «EB-5» на нову так звану «золоту карту», яка коштуватиме 5 мільйонів доларів та відкриватиме шлях до громадянства.