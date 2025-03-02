  • неділя

    2 березня, 2025

  • 0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 0.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський прибув до Лондона на міжнародний саміт з безпеки

У Британії розпочинається саміт з питань безпеки, фото: Getty ImagesУ Британії розпочинається саміт з питань безпеки, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу в Лондоні, де відбудеться міжнародний саміт з питань безпеки.

Його тепло зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Лідери коротко поспілкувалися перед входом, після чого зайшли всередину для участі у екстреному саміті, пише «Європейська правда» з посиланням на Sky News

Перед Володимиром Зеленським на захід прибули ключові світові лідери, серед яких:

  • президент Франції Емманюель Макрон;
  • прем’єр Польщі Дональд Туск;
  • генсек НАТО Марк Рютте;
  • прем'єр Швеції Ульф Крістерссон;
  • прем'єр Чехії Петр Фіала;
  • прем'єр Канади Джастін Трюдо;
  • прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре;
  • глава МЗС Туреччини Хакан Фідан;
  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  • президент Європейської ради Антоніу Кошта та інші.

Саміт проходить у критичний момент, коли міжнародна спільнота обговорює питання підтримки України та безпеки Європи.

Як раніше повідомляв Reuters, головною темою на саміті стане подальша підтримка Києва та перспективи мирного врегулювання війни.

Після заяв експрезидента США Дональда Трампа, який 28 лютого пригрозив припинити допомогу Україні та звинуватив Зеленського у нібито невдячності, українського лідера тепло прийняли у Лондоні, пише видання. Очікується, що на саміті європейські країни підтвердять свою готовність підтримувати Україну, розглядаючи можливість взяти на себе лідерство у постачанні зброї та фінансової допомоги.

Останні новини про: Війна в Україні

Стармер і європейські лідери обговорять підтримку України та можливу мирну угоду на саміті в Лондоні
Росіяни з дрона вдарили по маршрутці в Херсоні: є загиблий та поранені
США хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів, але Зеленський цьому заважає, — держсекретар Рубіо
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

Даріна Мельничук
новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

США хочуть посадити Україну та Росію за стіл переговорів, але Зеленський цьому заважає, — держсекретар Рубіо
Росіяни з дрона вдарили по маршрутці в Херсоні: є загиблий та поранені
Стармер і європейські лідери обговорять підтримку України та можливу мирну угоду на саміті в Лондоні

У Первомайську знайшли тіло другого зниклого хлопчика, пошукові роботи завершені

У Кремлі заявили про «співпадіння» підходів Трампа та Росії у зовнішній політиці

7 хвилин тому

Такий момент для Європи, випадає раз на покоління, — Стармер на саміті в Лондоні

Головне сьогодні