Зеленський прибув до Лондона на міжнародний саміт з безпеки

У Британії розпочинається саміт з питань безпеки, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу в Лондоні, де відбудеться міжнародний саміт з питань безпеки.

Його тепло зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Лідери коротко поспілкувалися перед входом, після чого зайшли всередину для участі у екстреному саміті, пише «Європейська правда» з посиланням на Sky News

Перед Володимиром Зеленським на захід прибули ключові світові лідери, серед яких:

президент Франції Емманюель Макрон;

прем’єр Польщі Дональд Туск;

генсек НАТО Марк Рютте;

прем'єр Швеції Ульф Крістерссон;

прем'єр Чехії Петр Фіала;

прем'єр Канади Джастін Трюдо;

прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре;

глава МЗС Туреччини Хакан Фідан;

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

президент Європейської ради Антоніу Кошта та інші.

Саміт проходить у критичний момент, коли міжнародна спільнота обговорює питання підтримки України та безпеки Європи.

Як раніше повідомляв Reuters, головною темою на саміті стане подальша підтримка Києва та перспективи мирного врегулювання війни.

Після заяв експрезидента США Дональда Трампа, який 28 лютого пригрозив припинити допомогу Україні та звинуватив Зеленського у нібито невдячності, українського лідера тепло прийняли у Лондоні, пише видання. Очікується, що на саміті європейські країни підтвердять свою готовність підтримувати Україну, розглядаючи можливість взяти на себе лідерство у постачанні зброї та фінансової допомоги.