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Трамп оголосив про створення Офісу суднобудування у Білому домі: «Колись ми будували багато кораблів! Відродимо цю галузь»

Трамп оголосив створення Офісу суднобудування у Білому домі. Фото з фотостокуТрамп оголосив створення Офісу суднобудування у Білому домі. Ілюстраційне фото

Президент США Дональд Трамп повідомив Конгресу, що його адміністрація створить у Білому домі управління суднобудування та запропонує нові податкові пільги для цього сектору.

Про це він заявив під час виступу в Конгресі 4 березня.

За його словами, в США планують відродити як комерційне, так і військове суднобудування.

«Щоб зміцнити нашу оборонну промислову базу, ми також відродимо американську суднобудівну галузь, включаючи як комерційне, так і військове суднобудування. І з цією метою я сьогодні оголошую, що ми створимо новий офіс суднобудування в Білому домі та запропонуємо спеціальні податкові стимули, щоб повернути цю галузь додому, до Америки, де їй і місце», — сказав він.

Дональд Трамп зазначив, що галузь суднобудування «матиме величезний вплив» для США.

«Колись ми будували дуже багато кораблів. Зараз майже не будуємо, але незабаром будемо будувати дуже швидко. Це матиме величезний вплив», — додав він.

Нагадаємо, що минулого року під час конференції «Миколаїв — місто на хвилі» міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав миколаївців відмовитися від ілюзій щодо відновлення колишньої суднобудівної потужності міста, наголосивши на тому, що потрібно зосередитися на майбутніх можливостях, а не на мріях про минуле.

Також повідомлялося, що компанія «Нібулон» заявила про готовність виробляти судна для будь-яких цілей, включаючи державні та військові замовлення. 

У 2014 році у Миколаєві відбувся спуск на воду буксиру «NIBULON-5», який став першим судном, створеним на суднобудівно-судноремонтному заводі «Нібулон».

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