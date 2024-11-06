«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє замість думок про «колишню потужність»

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич на конференції «Миколаїв — місто на хвилі». Фото: Миколаївська міська рада

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав миколаївців відмовитися від ілюзій щодо відновлення колишньої суднобудівної потужності міста, наголосивши на тому, що потрібно зосередитися на майбутніх можливостях, а не на мріях про минуле.

Про це він сказав під час конференції «Миколаїв — місто на хвилі» у Києві, пишуть «МикВісті».

— Нам потрібно прийняти те, що сьогодні ми не можемо більше виробляти авіаносці, і подумати як нам використовуючи наше минуле, планувати майбутнє, а не лише думати про те, які ми були потужні, — сказав Олександр Сєнкевич.

Україні не потрібні великі військові кораблі

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Оцінюючи сьогоднішні реалії, Олександр Сєнкевич заявив, що сучасна війна в Україні показала, що країні більше не потрібні великі військові кораблі. Він навів приклад російського крейсера «Москва», який був знищений новітньою зброєю, зокрема ракетами та дронами, а не іншим кораблем.

— Такій морській країні, як Україна, немає сенсу виробляти великі кораблі. Нам потрібно думати про москітний флот і те, що ми можемо виробляти у Миколаєві після війни», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що москітний флот — це невеликі, швидкі та маневрені військові судна, які можуть атакувати супротивника несподівано та ефективно. На відміну від великих кораблів, вони коштують менше, швидше будуються і можуть працювати в групах, завдаючи ударів по великих кораблях.

Олександр Сєнкевич навів приклад міжнародних суднобудівних компаній, зокрема нідерландської Damen. За його словами, сьогодні компанія проектує кораблі, проте будує їх у країнах з дешевшою робочою силою.

— Сьогодні Нідерланди не займаються виробництвом кораблів, хоча сам Бог велів. Вони що роблять, проектують їх, і роблять проектування у Миколаєві, але виробляються ці кораблі у Вʼєтнамі, Кореї, де це коштує дешевше, — сказав мер.

«Фантомний біль» за суднобудуванням

Міський голова зазначив, що у миколаївців ще зберігається своєрідний «фантомний біль» за втраченим суднобудуванням. Він порівняв це з відчуттями після втрати кінцівки. Мер наголосив, що ілюзії про колишню потужність перешкоджають місту рухатися вперед.

— Коли ви втрачаєте кінцівку ви маєте фантомні болі, наче нога у вас болить, хоча її і немає. Ви вдягаєте протез, який вам ніколи не замінить справжню ногу але ви памʼятаєте, як це було. Ось ці фантомні болі щодо суднобудування досі є у миколаївців, — сказав міський голова.

Миколаївський суднобудівний завод, архівне фото

Олександр Сєнкевич заявив, що сучасне суднобудування у Миколаєві зруйноване і цей процес вже незворотний. Мер зазначив, що знищення суднобудування у Миколаєві розпочалося у 1990-х роках, коли після розпаду Радянського Союзу великі суднобудівні заводи, які до цього належали державі, почали приватизувати.

— Коли я сказав, що нам треба переосмислити це, отримав шаленухвилю хейту: «Він що, хоче у нас забрати суднобудування?». Ні, я не можу забрати те, чого не існує. Російська Федерація ще з 90-х років почала приватизувати наші суднобудівні заводи, і з трьох головних заводів два фактично були знищені, — сказав міський голова.

Підсумовуючи, на думку Олександра Сєнкевича, Миколаєву варто залишити минулі амбіції щодо будівництва великих кораблів і переорієнтуватися на сучасніші й економічно виправданіші проєкти. Замість фокусування на відновленні колишньої промислової могутності, місту потрібно знайти нові напрями розвитку, зокрема у сфері невеликого, швидкого москітного флоту, який відповідає сучасним викликам і потребам оборони.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче, щоб місто у майбутньому стало маленькою Данією на березі Чорного моря — «багатою, зеленою та інноваційною».

Зазначимо, що Королівство Данія після закінчення повномасштабної війни пообіцяло допомогти Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.