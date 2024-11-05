«Маленька Данія на Чорному морі», — данський посол розповів, яким хотів би бачити Миколаїв мер Сєнкевич

Посол Оле Егберг Міккельсен та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: Миколаївська міська рада

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче, щоб місто у майбутньому стало маленькою Данією на березі Чорного моря — «багатою, зеленою та інноваційною».

Про це розповів посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен під час конференції «Миколаїв — місто на хвилі» у Києві, пишуть «МикВісті».

Посол зазначив, що таке бачення післявоєнного розвитку Миколаєва міський голова озвучив ще під час їхньої першої зустрічі у 2022 році, коли Данія лише починала свою співпрацю з Миколаєвом. Нагадаємо, що наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю.

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— Які бачення майбутнього? Бачень багато. Одне з них сформулював мер при першій зустрічі. Він сказав: «Я хочу, щоб моє місто стало маленькою Данією на березі Чорного моря, настільки ж багатою, такою ж зеленою, такою ж інноваційною, — сказав посол.

Однак, за словами Оле Егберга Міккельсена, крім цього бачення, існують й інші ідеї щодо майбутнього Миколаєва. Наприклад, нещодавно посол зустрівся зі студентами Миколаївського національного аграрного університету на відкритті відремонтованого студентського гуртожитку. Одна зі студенток університету під час зустрічі поділилася своїм уявленням про розвиток міста.

— Я також зустрів молоду студентку в Аграрному університеті, і вона сказала: «Ні-ні-ні... це не Данія. Це Дубай. Я хочу, щоб моє місто стало маленьким Дубаєм на березі Чорного моря з хмарочосами, магістралями та великими торговими центрами», — розповів посол.

Оле Егберг Міккельсен підсумував, що Данія підтримуватиме Миколаїв незалежно від обраного містом шляху розвитку.

Нагадаємо, нещодавно заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

Раніше представники Данії розповіли, що задоволені «позитивними зрушеннями» у Миколаєві та заявили про нову фазу партнерства, яка передбачає економічне та соціальне відновлення міста.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. А в липні міністр Королівства Данія оголосила пакет допомоги для Миколаївської області на спецтехніку, медичне обладнання та ремонт укриттів.

У вересні минулого року після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

А на початку листопада Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Тоді повідомлялось, що головний акцент у пакеті допомоги – на Миколаєві та області.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області ще 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни Данія надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Також нещодавно у Миколаєві завершили розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія. Його відкрили на річницю з дня заснування Миколаєва.