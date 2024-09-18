За підтримки Данії у Миколаєві відремонтували гуртожиток аграрного університету

Посол Данії на відкритті гуртожитку в Миколаєві. Фото: Посольство Данії в Україні

В понеділок, 16 вересня, у Миколаєві відкрили відремонтований, за підтримки Данії, студентський гуртожиток аграрного університету.

На відкриття оновленого гуртожитку завітав посол Данії Олє Егберг Міккельсен, повідомили у посольстві Королівства Данія в Україні.

«Ще у 2023 році Президент Зеленський та Посол Олє Егберг Міккельсен зустрілися зі студентами та працівниками Миколаївського державного аграрного університету», — йдеться в повідомленні посольства.

Тоді студенти університету поскаржилися на поганий стан гуртожитку та відсутність у ньому системи протипожежної безпеки. Після чого Володимир Зеленський висловив сподівання, що Данія вирішить ці питання. У партнерстві з організацією UNOPS Ukraine в гуртожитку встановили систему безпеки.

Посол Данії на відкритті гуртожитку в Миколаєві. Фото: Посольство Данії в Україні Посол Данії на відкритті гуртожитку в Миколаєві. Фото: Посольство Данії в Україні

«Після належної оцінки данська сторона вирішила взяти на себе частину роботи та разом з українською стороною привести гуртожиток до ладу… Там запрацювала система протипожежної безпеки, профінансована Данією у партнерстві з UNOPS Ukraine. Завдяки цим змінам студенти змогли безпечно повернутися до своїх кімнати та продовжити навчання в очному режимі», — повідомили у посольстві.

Нагадаємо, заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

Раніше повідомлялося, що представники Данії задоволені «позитивними зрушеннями» у Миколаєві та заявили про нову фазу партнерства, яка передбачає економічне та соціальне відновлення міста.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю.Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. А в липні міністр Королівства Данія оголосила пакет допомоги для Миколаївської області на спецтехніку, медичне обладнання та ремонт укриттів.

У вересні минулого року після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

А на початку листопада Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Тоді повідомлялось, що головний акцент у пакеті допомоги – на Миколаєві та області.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області ще 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни Данія надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Також нещодавно у Миколаєві завершили розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія. Його відкрили на річницю з дня заснування Миколаєва.