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Арахамія заявив, що «Слуга народу» не підтримає законопроєкт про військовий облік із 14 років

Юнаки проходять військову підготовку. Фото: ЕспресоЮнаки проходять військову підготовку. Фото: Еспресо

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що їхній фракції нічого не відомо про ініціативу «Європейської Солідарності» про військовий облік із 14 років. Він наголосив, що якщо такий законопроєкт з’явиться, депутати його не підтримають.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Нашій фракції нічого не відомо про ініціативу народного депутата від «Європейської Солідарності» Саврасова про постановку на військовий облік дітей з 14 років. Якщо фракція «Європейської Солідарності» дійсно працює над таким законопроектом, то можу запевнити, що він ніколи нами не буде підтриманий і ми за таке не голосуватимемо за жодних обставин» — зазначив він. 

Раніше деякі телеграм-канали поширили коментар нардепа «Європейської Солідарності» Максима Саврасова щодо ініціативи подати законопроєкт про військовий облік для хлопців з 14 років та «пряму роботу» ТЦК з класними керівниками.

Скріншот новини про ініціативу. Фото: Олександр ФедієнкоСкріншот новини про ініціативу. Фото: Олександр Федієнко

У відповідь на це член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив, що з юридичної точки зору така інформація схожа на фейк.

«Інформую, що у комітет національної безпеки та розвідки, не займається такими законопроєктами. Більш того навіть з юридичної точки зору це  схоже на фейк. Друзі, ворог зараз буде намагатись розхитати нас з середини. Тому завжди перевіряйте інформацію. Але можливо це пропозиція окремо взятого депутата… Вона так і залишиться, пропозицією», — написав він.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що запроваджує автоматичну постановку українців на військовий облік із 17-річного віку.

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