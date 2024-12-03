17-ти річних українців автоматично ставитимуть на військовий облік

Військовий квиток, фото: depositphotos/daks1984

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, що запроваджує автоматичну постановку українців на військовий облік із 17-річного віку.

Про це повідомив міністр оборони Рустам Умєров.

Згідно з ним, юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд.

«Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ. Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців», — додав він.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України розробляє цифрову модель військово-лікарських комісій, яка дозволить отримувати медичні висновки в будь-якій лікарні.

Також в Україні планують запровадити заходів за принципом «воюй або працюй», зокрема щоб вивести із тіні людей, які отримують зарплату «у конвертах» та не сплачують податки.