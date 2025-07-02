Данія вводить обов'язковий призов жінок до армії

Військовослужбовиця Данії. Фото: AP

Жительки Данії з 1 липня зобов’язані ставати на військовий облік та проходити строкову службу, якщо їх оберуть у спеціальній лотереї.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазанчається. що під час призову на строкову службу, перевага надаватиметься добровольцям будь-якої статі, а місця, що залишаться, будуть розподілені в лотереї серед військовозобов’язаних, в якій братимуть участь і жінки.

До набрання чинності новими правилами жительки Данії могли проходити службу в армії, але тільки як доброволиці.

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Одночасно збільшений і термін служби за призовом. Зокрема, із чотирьох до 11 місяців, з яких п’ять триватиме навчання.

Поширення військового обов’язку на жінок, пише російська служба Бі-Бі-Сі, пов’язане з зобов'язаннями Данії, як країни-члена НАТО наростити бюджетні витрати на оборону у зв’язку зі зростанням ризиків безпеці в Європі.

В той же час, Associated Press зазначає, що зміни пов’язані з повномасштабним вторгненням військ РФ в Україну.

Як сказав журналістам AP керівник програми призову на військову службу полковник Кеннет Стрем, збільшення кількості призовників сприяє посиленню бойової могутності країни.

2024 року чотиримісячну строкову службу в Данії пройшли близько 4700 призовників, з яких майже чверть (24%) склали жінки-доброволиці. Відповідно до нових правил призову, до 2033 року загальна кількість людей, які щороку проходять строкову військову службу, планується довести до 6500. Данія також має близько 9000 кадрових військових.

Військовий обов’язок для жінок у 2013 році запровадила Норвегія, а у 2017 році — Швеція.

Нагадаємо, що в Україні базова загальновійськова підготовка триватиме 51 день — це закладено в нову, шосту редакцію навчальної програми, яку завершує Генеральний штаб Збройних сил України.