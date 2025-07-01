Тривалість базової загальновійськової підготовки збільшили до 51 дня

Базова загальновійськова підготовка тепер триватиме 51 день. Ілюстраційне фото: Facebook Збройні Сили України

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) тепер триватиме 51 день — це закладено в нову, шосту редакцію навчальної програми, яку завершує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ці зміни були затверджені за результатами службової наради під головуванням Верховного Головнокомандувача ЗСУ, генерала Олександра Сирського, повідомляє Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Одне з головних нововведень — додавання двох днів тренувань, присвячених протидії ударним безпілотникам ворога. Це дозволить новобранцям швидше розпізнавати повітряні загрози, ефективно реагувати на атаки дронів та мінімізувати втрати серед особового складу.

Психологічна підготовка — ще один важливий акцент. Вона спрямована на формування емоційної стійкості бійця, що зараз є критично важливим поряд із фізичною готовністю для виконання бойових завдань.

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Крім центрів, базовий вишкіл буде вдосконалено також у тилових районах бойових бригад. Це дасть змогу новобранцям адаптуватися до умов служби в реальних підрозділах ще до прибуття на передову.

Особлива увага під час наради була приділена безпеці на полігонах і в навчальних таборах. Заборонено масове скупчення особового складу та техніки, а також проживання в наметових містечках. Замість цього будуються стаціонарні укриття, бліндажі та впроваджуються інженерні рішення для захисту особового складу від ракетних і дронових атак.

«Ці рішення спрямовані на головне: зробити вишкіл ще більш наближеним до умов реальної війни та зберегти життя українських воїнів», — йдеться в повідомленні.

Координацію підготовки тепер очолює новопризначений заступник начальника Генштабу, генерал-майор Ігор Скибюк.

Слід зазначити, що раніше базовий вишкіл тривав лише 30 днів — до 1 листопада 2024 року.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив програму базової загальної військової підготовки. Згідно з новими правилами, з 1 травня військовослужбовці, яких скерують до тилових частин, проходитимуть підготовку скорочено.