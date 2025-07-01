  • вівторок

    1 липня, 2025

  • 25.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 25.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Тривалість базової загальновійськової підготовки збільшили до 51 дня

Фото: Facebook Збройні Сили УкраїниБазова загальновійськова підготовка тепер триватиме 51 день. Ілюстраційне фото: Facebook Збройні Сили України

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) тепер триватиме 51 день — це закладено в нову, шосту редакцію навчальної програми, яку завершує Генеральний штаб Збройних сил України.

Ці зміни були затверджені за результатами службової наради під головуванням Верховного Головнокомандувача ЗСУ, генерала Олександра Сирського, повідомляє Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Одне з головних нововведень — додавання двох днів тренувань, присвячених протидії ударним безпілотникам ворога. Це дозволить новобранцям швидше розпізнавати повітряні загрози, ефективно реагувати на атаки дронів та мінімізувати втрати серед особового складу.

Психологічна підготовка — ще один важливий акцент. Вона спрямована на формування емоційної стійкості бійця, що зараз є критично важливим поряд із фізичною готовністю для виконання бойових завдань.

Реклама

Крім центрів, базовий вишкіл буде вдосконалено також у тилових районах бойових бригад. Це дасть змогу новобранцям адаптуватися до умов служби в реальних підрозділах ще до прибуття на передову.

Особлива увага під час наради була приділена безпеці на полігонах і в навчальних таборах. Заборонено масове скупчення особового складу та техніки, а також проживання в наметових містечках. Замість цього будуються стаціонарні укриття, бліндажі та впроваджуються інженерні рішення для захисту особового складу від ракетних і дронових атак.

«Ці рішення спрямовані на головне: зробити вишкіл ще більш наближеним до умов реальної війни та зберегти життя українських воїнів», — йдеться в повідомленні.

Координацію підготовки тепер очолює новопризначений заступник начальника Генштабу, генерал-майор Ігор Скибюк.

Слід зазначити, що раніше базовий вишкіл тривав лише 30 днів — до 1 листопада 2024 року.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України оновив програму базової загальної військової підготовки. Згідно з новими правилами, з 1 травня військовослужбовці, яких скерують до тилових частин, проходитимуть підготовку скорочено.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріл Херсонщини: двоє людей загинули, п’ятеро поранені
У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині
Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для РФ
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Аліса Мелік-Адамян
новини

У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Референдум» після війни: Що буде на місці зруйнованої Миколаївської ОДА вирішать миколаївці

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський підписав документи для ратифікації угоди про створення Спецтрибуналу для РФ
У нас нема грошей навіть на дрони, — Ряжських розкритикувала створення центру спротиву на Миколаївщині
Обстріл Херсонщини: двоє людей загинули, п’ятеро поранені

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Очаківські депутати проголосували за щомісячну надбавку до зарплати меру Бичкову за «особливо важливу роботу»

2 години тому

«Живемо під плівкою»: як на Миколаївщині діє програма компенсації за зруйноване житло

Аліна Квітко

Головне сьогодні