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В Україні жінок із медичною чи фармосвітою автоматично братимуть на військовий облік

Військова лікарка. Ілюстративне фото: ЧЕСНОВійськова лікарка. Ілюстративне фото: ЧЕСНО

В Україні жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту, тепер автоматично братимуть на військовий облік.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, рішення прийняли на засіданні уряду сьогодні, 30 липня. 

Зміни внесені до кількох нормативних документів, зокрема до Порядку ведення військового обліку, Положення про територіальні центри комплектування та Порядку проведення призову під час мобілізації.

Як зазначив Мельничук, тепер упорядковали процес ведення обліку, оновили форму звітної документації, а також уточнили алгоритм дій закладів освіти і ТЦК щодо жінок із профільною освітою.

— Упорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування; актуалізовано перелік звітних документів; приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів. Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ «Оберіг», —  написав Тарас Мельничук.

Також передбачаєтся автоматичне присвоєння первинного військового звання «солдат (матрос) запасу» особам, які досягли 25-річного віку та не проходили строкової служби або базової військової підготовки. І це також відбуватиметься без їхньої особистої присутності у ТЦК.

Раніше повідомлялось, що процес мобілізації в Україні відбувається за планами, затвердженими Генеральним штабом і командуванням Збройних Сил. Щомісяця до війська залучають до 30 тисяч осіб.

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