В Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч людей, — Веніславський

В Україні мобілізують до 30 тисяч людей щомісяця. Архівне фото «МикВісті»

Процес мобілізації в Україні відбувається за планами, затвердженими Генеральним штабом і командуванням Збройних Сил. Щомісяця до війська залучають до 30 тисяч осіб.

Про це на брифінгу сказав народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, в Україні активно розвивається система рекрутингу. Нардеп стверджує, що кількість охочих добровільно вступити на військову службу зростає.

«Якщо раніше добровольців було до 5%, то зараз — понад 10%, і ця цифра постійно зростає», — сказав Федір Веніславський.

Він додав, що всі нові механізми, передбачені законодавством для підтримки мобілізаційного процесу, вже дають свій результат.

«Я думаю, що мобілізація відбувається, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні Сили України й громадяни України. Але в такій війні, яка триває вже три з половиною роки, не перебувала жодна країна сучасного світу за останні майже сто років. Тому ми маємо виходити з реалій. І, на превеликий жаль, не завжди все відбувається так, як хотілося б. Але я думаю, що поступово ми прийдемо до того», — додав Федір Веніславський.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони працює над розширенням функціоналу сервісу в застосунку «Резерв+». Наприкінці липня — на початку серпня у застосунку з’являться нові категорії громадян, які зможуть оформити відстрочку від мобілізації.